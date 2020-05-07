Abdurrahim Albayrak’tan Mustafa Cengiz paylaşımı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirilmişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.” denilmişti.

İLGİLİ HABER Galatasaray`dan Mustafa Cengiz`in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu ve “Dualarımız seninle sevgili Başkanım.” ifadelerini kullandı.