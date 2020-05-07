4 ay önce boşanan Manuel Neuer’in 15 yaş küçük sevgilisi…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı formaları giyen 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Manuel Neuer’in yeni sevgilisi, ülke basınında gündem oldu.

2017’de Nina ile evlenen ve 4 ay önce boşandığı iddia edilen Neuer, şu sıralarda 19 yaşındaki Anika Bissel ile aşk yaşıyor. Münih’te moda yönetimi okuyan Bissel, 2. Lig’de Kuties adlı bir hentbol takımında sol kanat olarak forma giyiyor.

Almanya’nın magazin gündeminde Anika’nın kendisine ait bir dairesi olmasına rağmen zamanının çoğunu Neuer’in lüks villasında geçirdiği ve karantina günlerinde beraber antrenman yaptığı yazılıyor.

Öte yandan Manuel Neuer’in yeni kız arkadaşını annesi Marita ile tanıştırdığı belirtildi.

Ayrıca Nina Neuer, Instagram’da son paylaşımını 25 Mart’ta yaparken eşi Neuer ile birlikteki son fotoğrafını ise 7 Ekim 2019 tarihinde paylaştı.