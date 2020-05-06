WTA CEO’su Steve Simon, ATP ile birleşme fikrini değerlendirdi: ‘Çok mantıklı ama…’

WTA (Kadınlar Tenis Birliği) CEO’su Steve Simon, profesyonel erkek tenisinin idari organı ATP ile birleşme ihtimalini “çok mantıklı” olarak görürken birleşmenin; bir tarafın, diğerine üstünlük sağlayacağı bir şekilde olmayacağının altını çizdi.

Mart ayından beri sezonun durduğu teniste temmuz ortasında sezonun başlayabileceği konuşulurken bu süreçte özellikle sıralamanın altlarında yer alan profesyonel tenisçilerin maddi zorluklar yaşayacaklarının altı çiziliyordu.

Bunun da üstesinden gelmeye yardımcı olacağını düşünerek Roger Federer, WTA ve ATP’nin birleşmesi fikrini ortaya attı. Tenis camiasında zaman zaman konuşulan ancak bu kalibrede bir ismin konuyu masaya yatırmasıyla ciddileşen konuya WTA CEO’su Simon ve ATP Başkanı Andrea Gaudenzi de sıcak bakıyor.

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Ancak bu konu hakkında WTA cephesi daha ciddi endişeler taşıyan taraf. Üst düzey oyunculardan bazılarının şartı kesinlikle kadın oyunculara eşit bir şekilde yaklaşılması. 1972’de efsanevi tenisçi Billie Jean King tarafından kurulan ve eksiğiyle fazlasıyla kadınların bu köklü spordaki sesi olan WTA bu kazanılmış haklarını da kaybetmek istemiyor.

‘Bu bir devralma durumu değil…’

New York Times’a konuşan Simon, “Bu bir şirketin diğerini devralması durumu değil. İki tur da alanını genişletme çabasında olmayacak. Şu anda kendimizle ve diğer tüm liglerle ve eğlence organizasyonlarıyla yarışıyoruz. Hayranlar, iş ortakları, sponsorluklar, yayın ve veriler için rekabet ediyoruz, bunun ışığında birleşme, varlıkları da bir araya getirmeye olanak sunuyor” dedi.

Tenis mevcut durumda ITF, (Uluslararası Tenis Federasyonu), WTA, ATP ve dört Grand Slam tarafından yani toplamda 7 organizasyon tarafından kontrol ediliyor. Simon birleşmeyi bir fırsat olarak görürken bundan dolayı herhangi bir çekincesi olmadığını da ifade etti. Simon, sürecin zaman alabileceğini ancak fikirler noktasında sıkıntı yaşanmadığı sürece sürecin hızlanabileceğini ifade etti.