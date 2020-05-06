Seyircisiz maçlara çare: Evden sahaya tezahürat yollayan uygulama!

Corona virüsü nedeniyle Premier League’de sezonun akıbeti merak konusu olurken, kulüpler yeniden başlaması beklenen maçlar öncesinde tribünlerde veya publarda yerini alamayacak taraftarları için çözüm bulma arayışında.

Bunun için teknoloji yoluna başvuracak olan kulüpler, taraftarının kullanımına açacağı bir uygulama sayesinde sahaya anlık olarak sesle destek gönderebilecek.

Liverpool, Manchester City ve Arsenal’ın bir hack-CARE adında bir Alman yazılım firmasıyla görüşmeler halinde olduğu öne sürülürken myapplause adındaki uygulama, sayesinde maç başladığında taraftarlar “sevinç, alkış, tezahürat ve ıslık” başlığında dört farklı ses seçeneğiyle karşılaşacak.

Ne kadar hızlı, o kadar gürültülü!

hack-CARE’den Jürgen Kreuz, Sportsmail’e açıklamalarda bulunurken uygulamanın anlık bir milyon taraftarı desteklediğini ve seste yalnızca saniyenin 10’da 1’i kadar bir gecikme olduğunu belirtti. Taraftarların indirme esnasında bir seferlik 1 Pound ödemesi beklenen uygulamada eş zamanlı olarak bir sese ne kadar hızlı ve yoğun sıklıkta basılırsa tribünlerden o denli yüksek ses gelecek.

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Uygulamanın bir özelliği de deplasman tribününün sesinin ev sahibinden kısık olması. Böylece maçlar tarafsız sahada oynansa bile ev sahibi tarafın atmosfer olarak bir avantajı olacak. Öte yandan kulüpler bu uygulamayı kullanmasa da kara kara atmosfer sorununu düşünen Premier League yayıncıları bu uygulamayı bir fırsat olarak da görüyor.

Önceden kaydedilmiş taraftar sesi kullanmayı düşünen Sky Sports ve BT Sport bu uygulamanın bir nebze ortaya koyacağı gerçekçiliği ve etkileşimi kullanmayı düşünüyor. Sky Sports benzer bir uygulamayı interaktif televizyonlarda kullanmayı düşünüyor.