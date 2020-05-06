Portekiz LigaPro’yu bitime 11 hafta kala bitirdi! Nacional ve Farense, Primeira Liga’ya yükseldi!

Portekiz’de Primeira Liga’nın bir alt ligi olan LigaPro’da sezon bitime 11 maç kala noktalandı. Yapılan resmi açıklamaya göre CD Nacional ve Farense, Primeira Liga’ya yükseltildi.

Hükümetin profesyonel futbolda yalnızca Primeira Liga ve Portekiz Kupası’nın oynanacağını açıklamasının ardından 12 Mart’ta askıya alınan ligde 50 puanla lider olan Nacional ve 48 puanla ikinci sıradaki Farense en üst ligin biletini alırken puan durumunda Feirense 42 puanla üçüncü sırada yer alıyordu.

Portekiz’de Porto ve Benfica’nın şampiyonluk yarışı verdiği Primeira Liga ise 30 Mayıs’ta yeniden başlayacak. Öte yandan lig kararını Portekiz Futbol Federasyonu ve UEFA’nın tavsiyeleri doğrultusunda aldığını da açıklamasında ifade etti.

İLGİLİ HABER Portekiz`de Primeira Liga 30 Mayıs`ta yeniden başlayacak!

Komşusu İspanya’ya nazaran corona virüsünü daha hafif atlatmakta olan Portekiz’de toplamda 25 bin 702 vaka tespit edildi ve 1074 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede durumu kritik hasta sayısı ise 134.