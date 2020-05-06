Paulo Dybala 7 hafta sonra corona virüsünü yendi

İtalya Serie A takımlarından Juventus, yıldız futbolcu Paulo Dybala’dan gelen haberle sevinç yaşadı. 21 Mart tarihinde kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüs olduğu ortaya çıkan Dybala’nın, son test sonuçları negatif geldi.

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşları Daniele Rugani ve Blaise Matuidi’nin ardından Mart ayında corona virüsü testi pozitif çıkan üçüncü oyuncu olmuştu. Rugani ve Matuidi’nin 15 Nisan’da virüsü atlatırken, Dybala’nın virüsten kurtulması biraz uzun sürdü.

Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. Dybala'nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı. 26 yaşındaki futbolcu, “Yüzümdeki ifade her şeyi anlatıyor! Nihayet sonunda, ben kazandım” ifadelerini kullandı.