Mike Tyson’a heyecanlandıran teklif! Adaylar boksör değil

Dünyanın en önemli boksörlerinden biri olarak gösterilen 53 yaşındaki Mike Tyson, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoda hala formda olduğunu kanıtlamış ve herkesi şaşkına çevirmişti. Videodan sonra De La Hoya’nın, “Hala bugünün şampiyonlarını yenebilir” şeklindeki açıklamasının ardından bu kez de bir organizatörden teklif geldi. Teklifte Tyson ile dövüşmesi için üç aday belirlendi.

Avustralyalı boks organizatörü Brian Amatruda, efsane boksörü ringlere geri döndürmek için 1 milyon doları gözden çıkardı. Amatruda, Tyson’a rakip olarak ise Avustralya kıtasının ünlü rugbi oyuncularını koydu. Avustralya’da yayın yapan Daily Mail gazetesine konuşan Amatruda “Maçın 10 bin kişilik Melbourne Arena’da ya da 30 bin kişilik Princes Park’ta yapılmasını planlıyorum. Tyson ve karşısına çıkacak olan rakibinin iki stadyumu da dolduracağına eminim. Tyson 53 yaşında olmasına rağmen boks dünyasında hala ismi anılan bir kişi…” dedi.

ÜÇ ADAY BELİRLENDİ

Amatruda, Tyson’ın karşısında çıkarmayı düşündüğü adayları da açıkladı.

Eğer Tyson, üç raunt üzerinden yapılacak maç teklifini kabul ederse, karşısına Toronto Wolfpack’da oynayan 34 yaşındaki Sonny Bill Williams, 38 yaşındaki emekli rugbi oyuncusu Paul Gallen ya da yine sporu bırakmış olan eski rugbi oyuncusu 48 yaşındaki Barry Hall’dan biri çıkacak.

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