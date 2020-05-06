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Mathías Cardacio’nun bacakları patlayan fırından yandı!

Kariyerinde 1 sezon Milan forması giyen Uruguaylı futbolcu Mathías Cardacio, büyük bir kazadan ucuz kurtuldu! 32 yaşındaki futbolcunun patlayan fırın nedeniyle bacaklarında yanıklar oluştur.

13:11 -
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Mathías Cardacio’nun bacakları patlayan fırından yandı!

Uruguay’ın Defensor takımında forma giyen Mathías Cardacio, karantina günlerinde büyük bir felaketten ucuz kurtuldu! Ailesiyle birlikte kaldığı evde alkolle yanmaya başlayan fırını çalıştırmak isterken, patlama oldu.

Bacakları yanan eski Milan oyuncusu, fırını evin içinde daha büyük felakete neden olmaması için dışarı çıkarmak istedi. Bu sırada ailesinin zarar görmesini istemeyen Cardacio’nun iki bacağında da 1. ve 2. derecen yanıklar oluştu.

Sosyal medya hesaplarından bacaklarının son fotoğrafını paylaşan Uruguaylı futbolcunun uzun sürecek bir iyileşme döneminden sonra futbola devam edeceği bildirildi.

Defensor Mathías Cardacio uruguay