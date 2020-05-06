Lanzini isyan etti: Bu delilik!

İngiltere’de corona virüsü sonrası ara verilen Premier Lig’in yeniden başlatılması için çalışmalar sürerken, takımlar da antrenmanlarına başladı. Premier Lig yönetimi, liglerin en kısa sürede yeniden başlatılmasını isterken, futbolcular ise corona virüsü tehdidi nedeniyle tedirgin… Bu isimlerden biri olan West Ham United’ın yıldızı Manuel Lanzini, corona virüsü tamamen ortadan kalkana kadar liglerin yeniden başlatılmasının ‘Delilik’ olacağını ifade etti.

Futbolcuların nasıl korunacağı konusunda kaygıları olduğunu belirten Lanzini, Premier Lig’in Avustralya’da oynatılma seçeneğini de saçma bulduğunu söyledi. Bilim insanlarının corona virüsü aşının bulunması için 18 aya daha ihtiyaçları olduğu şeklindeki söylemlerini örnek gösteren Lanzini “Ben de tekrar futbol oynamak istiyorum. Ancak futbolcuların sağlığını düşünmek zorundasınız” dedi.

Şu aşamada tekrar yeşil sahalara dönmek istemediğini söyleyen Lanzini, açıklamasında şunları söyledi:

“Hiçbir şey olmamış gibi bizden yeniden futbol oynamamızı bekleyemezler. Futbolcuların sağlığını korumak zorundalar. Bana sorarsanız Premier Lig’in aşı bulunmadan yeniden başlatılması delilik olur. Liglerin Avustralya’da oynatılması da çözüm değil… Başka bir ülkeye gittiğimizde corona virüsü tehdidi ortadan kalkmış olmayacak.”

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