Karşıyaka´da taraftardan kampanyaya destek

TFF 3. Lig´deki Karşıyaka´da corona virüsü salgını sürecinde futbol altyapısının başlattığı Ramazan kolisi kampanyasına taraftar da destek verdi. Altyapının geçen hafta altyapı çalışanları ve ihtiyaç sahibi genç futbolcu adaylarının ailelerine 164 Ramazan kolisi dağıtmasının ardından kampanyaya katılan taraftarlar ve hayırseverler de kulübe 120 koli ulaştırdı.

Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi´ne teslim edildi. Dileyen taraftarlar kampanyaya 80 TL koli bedeli karşılığında katılabiliyor. Karşıyaka´da salgın sürecinde maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan A takım futbolcularının birer maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı´nın kısmi çalışma ödeneğiyle karşılanırken, ödenek için gerekli sigorta primi gün sayısını doldurmayan gençlere Başkan Turgay Büyükkarcı para desteği yaptı.