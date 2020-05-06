İhtiyar Süper Ligi! En az genç oyuncu bizde var…

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) çalışması, Türk futbolunun sorununu gözler önüne serdi. 21 yaş altı oyunculara ne kadar süre verildiğinin araştırıldığı çalışmada Türkiye, 93 ülke arasında Suudi Arabistan ile birlikte son sırada yer aldı! 1.292 kulübün 21 yaş altı oyuncularına verdiği dakika yüzdesi hesaplanırken kaleci Altay'ın katkısıyla F.Bahçe, bu istatistikteki en iyi Türk takımı oldu.

En üst lig seviyesinde, U21 futbolcularının oynama süresi en yüksek %29 oranı ile Slovak Süper Ligi olurken Türkiye Süper Ligi’nde sadece % 3.7 değerinde. Güney Amerika’da bu rakamlar Uruguay’da % 21,2 ile Brezilya’da % 11,1 arasında değişmekte. Beş büyük lig arasında Fransa Ligue 1, U21 oyuncuları % 15 oranında süre verirken İspanya La Liga sadece % 7.0 oranda süre verdi.

Fenerbahçe zirvede

Süper Lig özelinde bakıldığı zaman %10 oranı ile Fenerbahçe en çok 21 yaş altı oyuncuya süre veren takım olurken %9,9 ile Antalyaspor ikinci ve %9,6 ile Trabzonspor üçüncü sırada yer aldı. Ankaragücü, Denizlispor, Alanyaspor ve Gaziantep FK ise hiç süre vermeyen ekipler arasında yer aldı.

21 YAŞ ALTI OYUNCULARA EN FAZLA SÜRE VERENLER

ÜLKE YÜZDE

1. Slovakya 29

2. Yeni Zelanda 28.8

3. İrlanda 28.8

4. Estonya 28.6

5. Letonya 28.6

93. Türkiye 3.7

SÜPER LİG TOPLAM DAKİKA YÜZDESİ

TAKIM SÜRE

Fenerbahçe %10

Antalya %9.9

Trabzon %9.6

Rize %9.2

Gençlerbirliği %7.2

Konya %5.6

Kayseri %4.7

Beşiktaş %2.7

Galatasaray %2.1

Yeni Malatya %2.0

Kasımpaşa %1.3

Göztepe %0.7

Başakşehir %0.6

Sivasspor %0.4

Ankaragücü %0.1

Denizlispor %0.1

Gaziantep %0.0