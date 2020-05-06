Göztepe’de corona testlerinin sonuçları belli oldu

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere corona virüs testi yapıldığı ifade edilerek, yapılan testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirme: TFF’nin yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde A Takım futbolcularımız, teknik heyetimiz, destek ekibimiz ve yöneticilerimize Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testlerin tamamının sonucu negatif çıkmıştır. #Göztepe pic.twitter.com/4IiNmWqzH4 — Göztepe Spor Kulübü #SosyalMesafeyiKoru (@Goztepe) May 6, 2020