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Göztepe’de corona testlerinin sonuçları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında tüm ekibe corona virüs testi yapılan Göztepe’de test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

17:43 -
Haberler Futbol
Göztepe’de corona testlerinin sonuçları belli oldu

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayınladığı Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 4 Mayıs 2020 tarihinde corona virüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, A Takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere corona virüs testi yapıldığı ifade edilerek, yapılan testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Corona göztepe
Son güncelleme: 18:20 06.05.2020