Futbolda hesaplar değişti! Kritik açıklama bugün!

Türkiye’de futbolun bu sezonki geleceğinin konuşulacağı toplantıda kesin bir karar çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile dün son gelişmeleri değerlendirmek ve yeni takvimi belirlemek adına bir araya geldi. Fakat beklenen olmadı. Ankaragücü'nde ortaya çıkan corona pozitif vakası, toplantıya damgasını vurdu. TFF, futbolcuların ve kulüplerin çekincelerini Bilim Kurulu'na aktardı.

BASINLA BİR ARAYA GELECEK

Başkent Ankara'da gerçekleştirilen bu görüşmede, liglerin geleceğiyle ilgili yeni bir güncelleme gerektiği fikri öne çıktı. Federasyon, daha önce Süper Lig'e, 12 Haziran'da seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edilmesi planı üzerinde çalışıyordu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün yeni rotayı belirlemek adına Kulüpler Birliği ile bir toplantı yapacak. Özdemir ardından saat 14.00'te internet üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

SON KARAR FEDERASYONUN

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol federasyonu başkanlarıyla video konferans yoluyla bir toplantı yapacak.