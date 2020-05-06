Fahrettin Koca: Bundan sonraki sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu’nun

Corona virüsü Bilim Kurulu’nun video konferans yöntemiyle toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yapılan toplantının ardından federasyonun aldığı ‘devam’ kararını değerlendiren Koca, ”Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur” dedi. İşte Koca’nın yaptığı basın açıklamasının ilgili kısmı:

“FUTBOL HASSAS BİR KONU”

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu’na bu anlamda gelen, görüşülen federasyon kararıyla ilgili öncesi ve sonrası bir durum sözkonusu olmadı. Dün bir görüşmemiz oldu sayın Başkanımızla. Bununla ilgili bir açıklama da yapmıştık. Orada da net ifade etmeye çalışmıştım. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi olduğunu özellikle ifade etmiştim.

”KENDİ İRADESİYLE KARARI ZATEN VERDİ”

Federasyonun özgür iradesinin kararını verebileceğini, bakanlık olarak asla öneri, yaklaşım ve katkıda bulunmak istemediğimizi ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğümüz şeklinde şu dönemde federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Sağlık kurulu bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisidir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur“