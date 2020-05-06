Erdal Torunoğulları: Karius’un yaptığı utanç verici!

Beşiktaş’taki sözleşmesini tek taraflı fesheden Loris Karius'la yaşanan krizin detaylarını yönetici Erdal Torunoğulları'na sorduk. Torunoğulları, Ali Aydın'a tüm gerçekleri samimiyetle anlattı. İşte Beşiktaşlı yöneticinin ağzından Karius gerçekleri: “Gerçekten davranışı utanç verici. Karius, kulüp aidiyetine aykırı bir şekilde davranıp 1 ay önce kimseyle iletişime geçmeden FIFA'ya gitti. Mart ve nisanın alacaklarını istiyordu.

“HUKUKİ HAKKIMIZ VAR”

Kendisiyle görüşmek istesek de bir mesafe kat edemedik. Kısa süre içerisinde ödeyeceğimizi söyledik, kendisi bu yolu tercih etti. Çünkü eğer sezon oynanırsa ligin geri kalanında burada olmak istemedi ve içinde bulunduğumuz bu durumu kullandı. Bu yaşanan olaylardan dolayı kulübümüzün karşılaşabileceği zarar hususunda oyuncunun kendisine ve Liverpool kulübüne tüm hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirttik.”

MİSİLLEME DÜŞÜNÜLÜYOR

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesini tek taraflı fesheden Lorius Karius'a karşı dava açmak için dosya hazırlıyor. Yönetim, alacaklarının ödenmemesini bahane ederek kulübü zora sokan Alman file bekçiyi oynamadığı dönemin de parasını istemesini gerekçe gösterip FIFA'ya şikâyet edecek.

Beşiktaş formasını 67 maçta giyen Karius toplam 95 kez kalesinde gol görmüş, 14 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.

KARIUS NE DEMİŞTİ?

Hafta başında sözleşmesini fesheden Loris Karius, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yönetimi eleştiren ifadeler kullandı. Alman kaleci, Beşiktaş’a bu sözlerle veda etmişti;

“Bugün Beşiktaş ile olan sözleşmemi feshettim. Bu şekilde bitmesi utanç verici ama şunu bilmelisiniz ki sorunları problem çıkarmadan çözmek için her şeyi denedim. Aylar boyunca çok sabrettim ve yönetimle sürekli konuştum. Aynı şeyler geçen yıl da olmuştu. Maalesef bu problemi çözmeyi bile denemediler. Hatta maaş kesintisiyle alakalı yardım önerimi reddettiler.

Burada geçirdiğim zamandan çok zevk aldığımı bilmenizi istiyorum. Beşiktaş bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duymalı. Beni iyi zamanda da kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Çok teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş.”