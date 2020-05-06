Genç yıldız El Melali kamuya açık alanda masturbasyon yaparken yakalandı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Angers’ta forma giyen Farid El Melali kamuya açık alanda masturbasyon yapma suçlamasıyla göz altına alındı. Cezayir Mili takımının oyuncusu olan El Melali, bu olaydan sadece birkaç saat önce kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesini uzatmıştı.

Polisin 22 yaşındaki oyuncuyu Angers’taki evinin bahçesinde masturbasyon yaptığı gerekçesiyle sorguladığı öğrenildi. ‘Yalnız olduğumu sanıyordum’ diyen oyuncu sorgulamada suçunu itiraf ederken, Farid El Melali’nin avukatı Sandra Chirac-Kollarik ise ‘Kimseyi hedef almıyordu, kimseye karşı saldırgan bir tutumu yoktu’ diye konuştu. Polis tarafından serbest bırakılan El Melali için yargı süreci başlayacak. Savcılık, oyuncu hakkında Nisan ayında da benzer bir suçlamanın yapıldığını iddia ediyor.

Angers kulübünden yapılan açıklamada durumun açıklığa kavuşmasından sonra bir karar verileceği bildirildi.

Lequipe’in haberine göre El Melali’nin kadın komşusu, oyuncu hakkında ‘Bana bakarak masturbasyon yaptı’ diyerek şikayetçi oldu.

Bu sezon sakatlıklar dolayısıyla sadece 8 maçta forma giyen El Melali, 5 gole imza atmıştı.