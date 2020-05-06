Ece Kozdere’nin unutamadığı an! ‘İnanılmaz bir atmosferdi’

Corona virüsü nedeniyle ülkemizde yaşanan süreçte taraftarların sorularını yanıtlayan Karşıyaka Voleybol Takımı Kaptanı Ece Kozdere sezonun tamamlanmış olmasına rağmen evde takım kondisyoneri Çağlar Bilginer´in özel programıyla tüm takımın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Karşıyaka taraftarının arkalarında olduğu sürece maçlara 1-0 önde başladıklarını belirten Kozdere, “Kemikleşmiş bir voleybol taraftarımız var ama biz gelecek sezondan itibaren her maçta salonu Göztepe maçındaki gibi görmek istiyoruz” dedi.

Sezonun ikinci yarısında oynanan Göztepe maçının ısınma anını unutamadığını söyleyen Ece “İnanılmaz bir atmosferdi. 1’inci Lig seyirci rekorunun kırılması ve muhteşem taraftarımızla alınan galibiyet uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak” yorumunu yaptı.

Son olarak altyapıya değinen Ece Kozdere, “Ben de altyapıdan yetişen bir Karşıyaka sporcusu olarak altyapının önemine değinmek istiyorum. Şube başkanımız Serkan Ergüven ve yönetimimizin özverileriyle voleybol salonu yapıldı. Bu salonun kıymetini bilmeliyiz. Kendi salonumuzun olması çok büyük bir avantaj. Bugünlere Karşıyaka sevgisi ve kültürüyle geldik. Sporcudan önce iyi bir birey olarak yetiştirildik. Umarım bütün Karşıyakalı aileler çocuklarını spora kulübümüzde başlatır ve ailemize katılırlar. Çünkü biz çok güzel bir aileyiz” cümlelerini kurdu.