SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Angela Merkel tarihi açıkladı: ‘Mayısın ikinci haftasında ligler başlıyor’

Almanya'da Şansölye Angela Merkel, karantina süreci ile ilgili olarak açıklamalarda bulunurken ülkede liglerin mayıs ayının ikinci haftasından sonra başlayabileceğini ifade etti.

16:58 -
Haberler Almanya Bundesliga
Angela Merkel tarihi açıkladı: ‘Mayısın ikinci haftasında ligler başlıyor’

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede spor organizasyonları durdurulmuştu. Bundesliga da dahil olmak üzere Almanya’da profesyonel ligler askıya alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu bugün liglerin haziran ayında başlayacağını duyurmasının ardından, futbolla ilgili bir karar da Almanya’dan geldi. Kararı Şansölye Angela Merkel açıkladı.

Alman hükümeti, ülkede futbol liglerinin mayıs ayının ikinci haftasından sonra başlamasına izin verdi. Liglerle ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Almanya Bundesliga Angela Merkel Corona