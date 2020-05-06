Ahmet Ağaoğlu: Devlete akıl vermek gibi bir hadsizlikte bulunmayız

Süper Lig’de 53 puanla lider durumda olan Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu gündemi değerlendirdi. Corona virüsü salgını sonrası ara verilen ligleri 12-13-14 Haziran’da yeniden başlatma kararını değerlendiren Ağaoğlu, ”Devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık” ifadelerini kullandı. İşte Ağaoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

‘BİR OYUNCUYU DEVRE DIŞI BIRAKARAK İŞİN DIŞINA ÇIKAMIYORSUNUZ’

“Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün talimatı var; yakın temas içerisinde olan herkes 14 gün karantina altına alınır. Dolayısıyla bir oyuncunuzu devre dışı bırakarak bu işin dışına çıkamıyorsunuz. TFF sadece “şimdilik” takvim belirledi, bu işin nihai kararını verecek olan Bakanlar Kurulu’dur, hükümettir. Takvim olarak da pek sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Şu anda şartlar müsait değil”

‘DÜŞÜNCEMİZ 4-5 HAFTA İÇERİSİNDE BU İŞİ BİTİRMEKTİ’

“Bizim kulüp olarak tercihimiz 1 haftada 2 maç oynayarak 4-5 hafta içerisinde bu işi bitirmekti ancak yayıncı kuruluşun talepleri doğrultusunda TFF böyle bir takvim belirlemiş, itirazımız yok”

‘LİDER OLMAMIZA RAĞMEN GÖRÜŞ BELİRTMEDİK’

“Lig lideri olmamıza rağmen hiçbir görüş belirtmedik. Lig bu şekilde tescil edilsin diye bir ifade de kullanırdık ama devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık, bulunmayız”

‘DEVLETİN KARARI NEYSE ONA UYACAĞIZ’

“Bizim başımız nereye gittiyse, ayaklarımız da oraya gitti. Hiç oynama olmadı. Devletin kararı neyse ona uyacağız. Liglere Kesinlikle başlayacağız diye yorumlamıyorum bu kararı. Çok açık olan konu var. Bir kişi pozitif çıkarsa o takım maç oynayamaz. Böyle bir olay çıkarsa TFF ligin devamının nasıl olacağını açık şekilde ifade etmek zorundadır.”

‘PREMATÜRE BEYİNLERİN ÜRETTİĞİ SENARYOLAR’

“Trabzonspor bu ligi oynamak istemiyor diye bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu algı, prematüre beyinlerin ürettiği senaryolar bunlar. Gün gelir bu insanlar, senaryo yazanlar kendi senaryolarında figüran olarak oynamaya mahkum kalırlar. Biz futbolu ciddiye alan bir kulübüz. TFF’nin kararını “liglerin kesinlikle başlayacağı” şeklinde yorumlamıyorum. Burada çok fazla açıkta olan konu var, bakanlıkların talimatları çok açık. Biz bu durumu sadece bir takvim belirleme olarak değerlendiriyoruz”

‘PAZARTESİDEN İTİBAREN ÇİFT İDMAN’

“Başarıya odaklanan, ne pahasına olursa olsun şampiyon olalım gibi düşünce yapısında olmadık, olmayacağız da. Antrenmanlara başladık. Ülkede her şey yolunda giderse, açıkta kalan konulara tatmin edici cevaplar verilirse, Trabzonspor o maçlara hazır olacak şekilde çalışmalarına devam edecektir. Hocanın ifadesinden anladığım kadarıyla pazartesiden itibaren çift idmanla devam edeceğiz.”