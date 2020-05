Yusuf Yazıcı: Fransa’da işler rayından çıkmıştı

Fransa Ligue 1’de Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Radyospor’a açıklamalarda bulundu. Yusuf Fransa’da liglerin iptal edilmesini değerlendirdi ve çarpıcı ifadeler kullandı. İşte milli futbolcunun açıklamalarından satır başları:

‘ORADA İŞLER RAYINDAN ÇIKTI’

“Şu anda Trabzon’dayım. Her şey yolunda. Az kaldı. Umarım bu süreci atlatacağız. Benim için Ligue 1’in iptal kararı sürpriz oldu. Aslında geri dönecektim ancak iptal kararından sonra burada kaldım. Ben bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum çünkü orada işler rayından çıktı.”

‘BİR İTİRAZIMIZ VAR’

Ligue 1’in iptal kararıyla ilgili konuşan Yusuf şunları söyledi: “Bizim burada haklı bir itirazımız var. 3. sıradaki takımla aramızda 1 puan fark vardı. Eğer 3. olsak Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacaktık. Her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktır.”

‘SAKATLIĞIMIN SON EVRESİNDEYİM’

Yusuf Yazıcı, sakatlık süreciyle ilgili son durumu anlattı: “Bu süreç benim için güzel oldu açıkçası. Sakatlık sürecimde daha az maç kaçırmış oldum. Şu anda sakatlığımın son evresindeyim. 4.5 aydır sakatım ancak muhtemelen 1 ay sonra takımla çalışmalara başlayacak seviyede olurum. Her futbolcu gibi ilk gittiğim dönemde bir adaptasyon süreci yaşadım. Fransa buradan daha farklı ancak bu süreci çabuk atlattım ve kendimi göstermeye başladım. Tam fiziksel olarak orayı yakaladığım sırada bir sakatlık yaşadım. İnşallah daha iyiye gideceğim.”

‘TRABZONSPOR FORMASIYLA UNUTMADIĞIM GOL…’

Trabzonspor’da attığı en unutulmaz gollerin Bursaspor ve Beşiktaş’a karşı olduğunu söyleyen Yusuf sözlerine şu şekilde devam etti: “Trabzonspor formasıyla attığım en unutulmaz gol sanırım Bursaspor karşısında attığım goldü. Maçı 1-0 kazanmıştık yani galibiyet golüydü. Beşiktaş’a attığım golde çok güzel bir goldü.”

‘İSPANYA’YA GİTMEK İSTERİM’

Kariyer planlaması hakkında konuşan Yusuf Yazıcı geleceğine dair şunları söyledi: “Neden Fransa’yı tercih ettiğim çok soruldu. Burada sportif direktörümüz Luis Campos’un etkisi büyüktür. Avrupa’ya ilk defa gelen bir futbolcu olarak adaptasyon sürecimi Fransa’da atlatmak istedim. Lille çok inandığım bir kulüp. Burada çok mutluyum ve bu kulübe vereceğim daha çok şey var. Burada elimden gelenin en iyisini yaptıktan sonra her şey olabilir. İspanya’ya gitmek isterim. Takip edilmek ve istenilmek çok güzel bir his. Beni takip eden kulüplerin olduğunu biliyorum. Lille’deki hedeflerimi gerçekleştirdikten sonra her şey olabilir. İspanya’dan teklifler var ancak isim vermek çok doğru olmaz. Sadi Tekelioğlu beni ilk oynatan hoca. Üzerimde çok emeği var. Kendisi çok iyi bir hoca onu seviyorum.”

‘AVRUPA’DA SES GETİRECEK BİR MİLLİ TAKIM’

Milli Takım adına umutlu konuşan Yazıcı şunları söyledi: “Avrupa’da ses getirecek bir Milli Takım var. Bütün oyuncularımız üst seviyede oynuyor. Hazırlanmak için 1 yılımız var. Bizi seneye çok güzel bir yıl bekliyor.”

‘ABDULKADİR İLE BARCELONA’DA TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRİZ’

Eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür’ün Barcelona hayalini değerlendiren Yusuf Yazıcı şunları söyledi: “Abdülkadir’in hayali hiç uzak değil. Onunla sürekli konuşuyoruz. Bence fazla değil 3-4 yıl içerisinde Barcelona’da oynayabilir. Belki de takım arkadaşı oluruz bu işler hiç belli olmaz. Abdülkadir çok yetenekli bir oyuncu ve bu hayal onun için uzak bir hayal değil. Son olarak bu virüse karşı dünyada ve Türkiye’de savaş veren sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlık bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”