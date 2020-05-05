TFF ne yapmalı?

TFF, Bilim Kurulu ile görüşüp ülkenin normalleşme süreci hakkında bilgi aldıktan sonra, maçların tam kapasiteyle nasıl oynanabileceğini değerlendirerek gerçekçi bir planlama yapmalı. TFF yönetimi, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Süper Lig'deki tüm teknik adamlarla görüşüp fikir almalı, ona göre program yapmalı. Hazırlıklar üç ayaklıdır: Fiziksel, zihinsel ve taktiksel. En önemlisi fiziksel hazırlıktır. Yeterli fiziksel hazırlanma olmazsa zihinsel ve taktiksel hazırlığı zaten yapamazsınız. Bunu en iyi teknik direktörler bilir. 2 AY antrenman yapmamış sporcuların fizik güçleri sıfırlanmıştır. Toparlanma için en az 6-8 haftaya ihtiyaç vardır. Bunun dışındaki tüm programlar, sporcular için çok büyük risk taşımaktadır ve birçoğu sakatlanma riskiyle karşı karşıyadır. Bunun en yakın örneğini Bayern Münih'te gördük. Direkt maç formatında antrenman yapan iki futbolcunun bağları koptu: Coutinho ve Tolisso. Fizik güçleri yetersiz olduğu için sakatlandılar.

Fiziksel antrenmanları (dayanıklık, kuvvet, birim-kuvvet, çabuk-kuvvet, koordinasyon ve pilometrik çalışmalar) yaptıracak zamanınız yoksa, sporcular daima risk altındadır. Bağlar kopabilir, lifler atar, bilekler ve dizler döner, kasıklardan sakatlanma oranı artar ve elinizdeki birçok oyuncuyu kaybedebilirsiniz.

Bu yüzden, bu sezon bana göre oynanmamalı.

Kalan 8 maç önümüzdeki sezonun başında oynanabilir, şampiyon belirlenebilir, küme düşme kaldırılabilir. Lig tescil edilebilir, küme düşme kaldırılabilir. Ligde sezon tamamen iptal edilebilir.

Tüm bu durumlarda mevcut puan durumuna göre Avrupa'ya gidecekler belirlenebilir.

Ne karar alırsanız alın kesinlikle lig bitmeli. Önemli olan hakkaniyetli, adil ve herkesin kabullenebileceği bir karar olmalı.