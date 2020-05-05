Son dakika | Fahrettin Koca açıkladı! ‘Liglerin devamı TFF’nin kararı…’

Corona virüsü pandemisi nedeniyle Süper Lig, TFF 1-2. Lig ve tüm alt liglere ara verilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca bugün bir araya geldi. Açıklanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nün ardından tüm liglerde dönüş için hazırlık yapan ve tarih belirlemeye çalışan TFF’de başkan Nihat Özdemir görüşlerini almak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile toplantı yaptı.

‘FEDERASYONUN KENDİ İRADESİ’

Tüm kamuoyunun merak ettiği toplantının ardından açıklama Fahrettin Koca’dan geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Koca, ”TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Bilim Kurulu’nun da görüşünün alındığı toplantı sonrası TFF Yönetim Kurulu yarın sabah saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Bu toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özemir’in bir açıklama yapacağı ifade edildi.