Premier League’e sert mesaj: ‘O karar çıkarsa ortalık karışır!’

Corona virüsünün oldukça sert bir şekilde etkilediği ülkelerden olan İngiltere’de futbol tüm Avrupa’da ve neredeyse tüm dünyada olduğu gibi mart ayından bu yana durmuş vaziyette. İngiltere’de hükümet, kulüpler, lig yönetimleri ve oyuncular optimum bir geri dönüş planı çizmeye çalışırken ekonomik kriz de baş gösteriyor.

Son olarak Premier League’in alt ligleri olan profesyonel ligleri (Championship, League One, League Two) yöneten EFL’in (English Football League) başkanı Rick Parry, parlamentoda konuştu. Birleşik Krallık’ta sporu yöneten Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin sorularını yanıtlayan Parry, EFL kulüplerinin 200 milyon Pound’luk bir nakit boşluğu ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Oyunun tüm paydaşlarının bu “acıyı” çekeceğini belirten Liverpool’un eski CEO’su Parry, “Yaklaşık 200 milyon Pound’luk bir finansal çukuruna, doldurmamız gereken, kulüplerin doldurması gereken bir nakit çukuruna ilerliyoruz. Bu boşluğun sonbaharda alacağı hal oldukça korkunç gözüküyor” dedi.

Bu gidişat devam ederse kaç kulübün iflas edeceğini tahmin edemediklerini söyleyen Parry, “Hedefimiz elbette hiçbir kulübümüzü kaybetmemek. Covid sonrası düzgün bir şekilde yeniden başlayarak daha güçlü, daha düşük bütçeli ve daha etkili bir şekilde bir araya gelmek istiyoruz” diye konuştu.

‘Kurtarma paketine ihtiyacımız var!’

“Bir kurtarma paketine ihtiyacımız var. Ayrıca daha uzun vadeyi de ele almamız gerekiyor aksi halde iki veya üç yıl içinde bu sorunlara geri döneceğiz, kurtarma paketi ve uzun vadeli planların el ele gitmeleri gerekiyor” diyen Rick Parry, “Oyuncular sürecin başında sorunun derinliğini göremediler. Defterlerimizi daha açık tutsaydık belki oyuncuların maaş kesintilerine daha kolay yanaşmalarına yardımcı olabilirdik” ifadelerini kullandı.

‘O karar çıkarsa, ortalık karışır…’

Parry ayrıca Premier League yönetimine de bir mesaj gönderdi. Premier League’de küme düşme olmaması ihtimaline karşı “Beklentimiz, üç Championship ekibinin Premier League’e yükselmesi” dedi. Parry, Premier League’de düşme olmaması halinde ne yapacakları sorusuna ise “Bu yalnızca avukatları zengin eder. Championship’te bazı kulüplerde öfkelenmeler olur ve bu karar ayrıca üçlü anlaşmanın da ihlali anlamına gelir. Özetle ortalık karışır” yanıtını verdi.

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Premier League’de küme düşen ekiplere verilen “paraşüt ödemesinin” de masaya yatırılması gerektiğini belirten ve kaldırılması gerektiğini öne süren Parry, “Bir sıfırlama lazım. Paraşüt ödemeleri adeta yok edilmesi gereken bir kötülük” dedi. Premier League’de sezonun akıbetinin belirlenmesinin ardından Premier League yönetiminden bir yardım talebinde bulunabileceklerini de ifade etti.