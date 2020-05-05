PFA CEO’su Gordon Taylor: ‘Maçlar 45 dakikadan kısa devreler halinde oynanabilir’

PFA (Profesyonel Futbolcular Birliği) CEO’su Gordon Taylor, İngiltere’de profesyonel liglerde sezonun devam etmesi halinde maçların 45 dakikadan daha kısa süren devreler halinde oynanmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

BBC Radio 4’a konuşan Taylor, oyuncuların güvenliği açısından endişelerinin bulunduğunu belirtirken “Oyuncular aptal değil. Güvende oldukları yönünde tatmin olmak istiyorlar” dedi. Taylor, fikrin Premier League tarafından henüz gündeme alınmadığını da söylerken EFL Başkanı Rick Parry de bu fikrin henüz konuşulmadığını ancak bu süreçte yaratıcı tavsiyelere kapıların kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Premier League için muhtemel başlangıç tarihi olarak 8 Haziran düşünülüyor. EFL ise başlangıç tarihinden ziyade 31 Temmuz’a kadar sezonun noktalanması gerektiğinin altını çizdi. Taylor ise fikrini desteklerken kısa sürede yoğun bir maç takvimine girmesi muhtemel oyuncuların yorgun düşeceğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABER Premier League`e sert mesaj: `O karar çıkarsa ortalık karışır!`

Taylor şöyle konuştu:

“Geleceği bilemiyoruz ama öne sürülen yeni fikirleri biliyoruz. Daha fazla oyuncu değiştirme hakkı, devrelerin 45 dakikadan daha kısa sürmesi, maçların tarafsız sahada oynanması gibi… İdeal olarak, rekabetin bütünlüğünü korumak istersiniz ve elbette, bu iç ve sış sahada oynamak ve askıya alınmadan önceki aynı kadroya sahip olmakla mümkün olur.

‘Esnek olmanız gerekir…’

Profesyonel sporda, çok esnek olmanız gerekir. Düştüğünüzde yeniden ayağa kalmanız gerekir, çünkü iyi zamanlardan çok aksilikler yaşarsınız ve üyelerimin de bu esnekliğe, rezilyansa sahip olduklarını düşünmek istiyorum.

Haliyle süreç devam ediyor ve sadece bekleyip görmek, gün gün ilerlemek ve hedefin ulaşılabilir olup olmadığını görmek zorundayız. Ama denemezsek, asla başaramayız. Birçok argüman sunabiliriz ancak hepsinin üzerinde temel iki sorumuz var: Sezon tamamlanabilecek mi ve oyuncular tamamen güvende olacaklar mı?” İLGİLİ HABER Sergio Agüero`dan flaş sözler: `Oyuncuların çoğu korkuyor...`

Premier League’de Sergio Agüero ve Antonio Rüdiger gibi isimler endişelerini dile getirirken sahaya dönüüş süreci için kurulan “Project Restart” da çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden başlamak için muhtemel tarih olarak 8 Haziran öne sürülürken 18 Mayıs’ta takımların tam kapasiteli antrenmanlara başlayabileceği söyleniyor.

40 bin test yapılacak!

Corona virüsü nedeniyle 13 Mart’ta askıya alınan Premier League’de oynanması gereken toplam 92 karşılaşma bulunuyor. Öte yandan çalışmalara başlamak için dahi futbolcular, teknik heyet ve çalışanlarla toplam 40 bine yakın test yapılması gerektiği de İngiliz basınında belirtiliyor. BBC’nin edindiği bilgiye göre antrenman sürecinde futbolcular haftada iki kez corona virüsü testine girecek ve düzenli olarak semptom gösterip göstermedikleri izlenecek. Futbolcular antrenman tesislerine maskelerle gelmek zorunda olacak.