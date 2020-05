Okan Buruk: ‘Trabzonspor ve Galatasaray’a göre avantajlıyız’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, gazeteci Haldun Domaç’ın sosyal medya üzerinden yaptığı programın konuğu oldu. Buruk şampiyonluk yarışı, transfer ve futbol gündemine dair konuştu.

İşte Okan Buruk’un açıklamaları…

“GALATASARAY VE TRABZONSPOR’UN MAÇLARI DAHA ZOR”

Fikstüre göre Trabzonspor ve Galatasaray’ın maçları daha zor. Tabi ligde her şey sahada ortaya çıkıyor. Her takım güçlü, herkes herkesi yenebilecek durumda. Kolay maç, zor maç diye ayırt etmek istemiyorum. En canlı örnek Fenerbahçe’yi söyleyebiliriz. Bize karşı oynadıkları maçtan sonra 2-0’lık galibiyetten sonra açık ara şampiyon olacak yorumları oldu. Ondan sonra düşüş oldu. Her şey sahada belli oluyor. Ancak tabi fikstüre bakılırsa Trabzonspor ve Galatasaray’a göre avantajlıyız. Trabzonspor’un deplasman sayısı fazla. Galatasaray’ın aynı şekilde zorlu maçları var. Bu haftalarda hedefim aşağı yukarı bu sıralamalarda olmaktı.

“VISCA VE İRFAN CAN KAHVECİ’NİN TRANSFERLERİ”

Kadrosunda bulunan yıldız futbolcuların transferi hakkında da konuşan tecrübeli adam ‘Daha şimdiden İrfan Can Kahveci ve Visca konusunda yazılmaya başladı. Spor basını burada kolay kaçıyor. Şu anda kimsede para yok zaten.’ dedi.