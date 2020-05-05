Mustafa Reşit Akçay: Oynamak istemeyen oyuncularımız var

MKE Ankaragücü´nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi. Başkent ekibinde yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4´erli gruplar halinde corona virüsü testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty’nin test sonucu pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi.

‘FRİKİKTE BARAJ NASIL KURULACAK?’

Son durum ile ilgili BeinSports’a değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay çarpıcı açıklamalar yaptı. Futbolcuların oynamak istemediğini belirten Akçay, ”Ligle ilgili hangi karar alınırsa alınsın biz kabul ederiz. Krizi fırsata çevirebiliriz. Altyapılara daha fazla önem vererek borçlanmayı ortadan kaldıran bir anlayış ortaya çıkarılabilir. Ama bizim işimiz çok temaslı bir iş. Frikik olduğunda baraj nasıl kurulacak? Oynamak istemeyen oyuncularımız var. İsim vereyim Pazdan bugün bana ulaştı ve ‘yönetimle görüşelim, para almayalım ve antrenmanlara çıkmayalım” ifadelerini kullandı.

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