Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz nereli?

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatı bu günlerde sıkça merak ediliyor.

İşte Mustafa Cengiz kimdir? sorusunun yanıtı…

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Mustafa Cengiz, 25 Aralık 1949 Gaziantep (Nizip) doğumlu Türk iş adamı ve eski bürokrat. 37. ve şu anki Galatasaray SK başkanıdır.

Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi girdi, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliği'nde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA genel müdürlüğünü yaptı. 12 Eylül Darbesinden sonra memuriyetten ayrılarak Ortadoğu ülkelerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık yaptı, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yaptı, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray SK başkanı seçildi.