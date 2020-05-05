Mbaye Diagne’nin başı dertten kurtulmuyor! Bu kez ev sahibi…

Club Brugge’de performansı ile tartışma konusu olan ve kısa süre sonra kadro dışı kalan Galatasaray futbolcusu Mbaye Diagne bu kez saha dışında da olay oldu. Belçika’nın Knokke-Heist şehrinde kiralık olarak kaldığı evden çıkarılmak istenen Diagne, evden çıkmayı reddediyor. Ev sahibi Diagne’yi çıkarma sebebi olarak ise, kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve yarattığı gürültü gösteriliyor.

Galatasaray’dan kiralık olarak Belçika’ya giden Diagne’nin Club Brugge ile olan sözleşmesi Haziran’da sona eriyor. Senegalli’nin geçici olarak kiraladığı villasının sözleşmesi ise 30 Nisan’da sona erdi. Diagne, ev sahibine büyük sorunlar çıkarıyor. Diagne’nin ev sahibi 1 Mayıs itibaren geçerli olacak şekilde yeni kiracıları ile sözleşme imzaladı. Mbaye Diagne, evden çıkmama nedeni olarak corona krizini gösteriyor.

Paris Saint Germian maçına yaşanan ve ceza ile sona eren olay penaltı tartışması sonrasında, Diagne’nin Mart sonunda evi terk etmesi gerekiyordu. Ekim 2019 ve Ekim 2020 arasındaki kontratı yeniden düzenlenen forvet oyuncusu, transfer döneminin kapalı olması nedeniyle ne Galatasaray’a dönebildi ne de başka bir takımla anlaşabildi.

Mart sonunda ülkeden ayrılamaması nedeniyle Nisan sonuna kadar süre verilen Diagne, ev sahibine zarar vermeye devam etti. 28 yaşındaki forvetin verdiği zararlar arasında ev sahibini telefonla tehdit etmek ve eşine mesaj etmak da var. Ev sahibi, sürenin dolmasına rağmen Diagne’nin en kısa sürede toparlanıp gitmesini umuyor.

Diagne’nin avukatı Sebastien Ledure ise, oyuncunun evden çıkmama hakkı olduğunu savundu. Ledure yaptığı açıklamada; “Corona virüs salgını nedeniyle, eşinin yaşadığı İtalya’ya ya da ülkesi Senegal’e gidemez. Bu durumda evi terketme şansı olmayan birisi ile karşı karşıyayız. Dönmeyi o da isteyecektir. Diagne’nin 2 küçük çocuğu var. Bugünden yarına o çocukları sokağa atamazsınız. Bazı kurallar var. Hükümet, Temmuz ayına kadar kiracıların çıkarılmasının mümkün olmadığını belirten bir kararname yayımladı. Görünüşe göre Diagne, bu kurallara uyulmayacağını düşünün bir ev sahibiyle uğraşıyor.” dedi.

Mbaye Diagne, sezon başında Galatasaray’dan Club Brugge’ye 3.35 milyon avro karşılığında kiralık olarak gitti. Senegalli forvet, 1 Temmuz’da tekrar Galatasaray oyuncusu olacak. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon kadro dışı kalmadan önce takımıyla 12 maça çıktı ve 4 gollük katkı sağladı.