Herkes sıkıntıda ama Trabzonspor yıldızlarına güveniyor

Süper Lig ekipleri kara kara ekonomik geleceklerini düşüne dursun Trabzonspor'da özgüven hâkim. Son dönemde altyapıya yönelen ve arka planda kalmış yabancı yıldızları kazanan bordo-mavililer, corona virüsü krizinden de bu şekilde çıkacak. Fırtına'nın kapısını çalan Avrupa'nın önemli ekipleri, kasanın dolacağının sinyalini verdi. Bordo-mavililerde üç isim diğerlerinden öne çıkmış durumda:

1- UĞURCAN ÇAKIR / 25 MİLYON EURO

Liverpool’la adı sık sık anılan Uğurcan için asıl alıcı Tottenham. Jose Mourinho, 24 yaşındaki file bekçisinin transferini çok istiyor. Trabzonspor en az 25 milyon Euro hedefliyor.

2 – ALEXANDER SÖRLOTH / 20 MİLYON EURO

Norveçli golcüyü pek çok Avrupa ekibi izliyor. Önerilen rakam 20 milyon Euro'ya çıkarsa Trabzonspor, 6 milyon Euro'luk satın alma bedelini erken kullanmak için formül arayacak.

3 – CALEB EKUBAN / 10 MİLYON EURO

1 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı, değerini 10'a katladı. Celtic ve Glasgow Rangers'tan sonra Lazio ve Napoli de yarışa katıldı. Trabzonspor resmi teklif bekliyor.