Herkes sıkıntıda ama Trabzonspor yıldızlarına güveniyor

Süper Lig ekipleri kara kara ekonomik geleceklerini düşüne dursun Trabzonspor'da özgüven hâkim. Son dönemde altyapıya yönelen ve arka planda kalmış yabancı yıldızları kazanan bordo-mavililer, corona virüsü krizinden de bu şekilde çıkacak. Fırtına'nın kapısını çalan Avrupa'nın önemli ekipleri, kasanın dolacağının sinyalini verdi. Bordo-mavililerde üç isim diğerlerinden öne çıkmış durumda:
Liverpool’la adı sık sık anılan Uğurcan için asıl alıcı Tottenham. Jose Mourinho, 24 yaşındaki file bekçisinin transferini çok istiyor. Trabzonspor en az 25 milyon Euro hedefliyor.
Norveçli golcüyü pek çok Avrupa ekibi izliyor. Önerilen rakam 20 milyon Euro'ya çıkarsa Trabzonspor, 6 milyon Euro'luk satın alma bedelini erken kullanmak için formül arayacak.
1 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı, değerini 10'a katladı. Celtic ve Glasgow Rangers'tan sonra Lazio ve Napoli de yarışa katıldı. Trabzonspor resmi teklif bekliyor.