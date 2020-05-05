Haiti hükümetine çağrı: Cinsel istismar iddialarını soruşturun

Haiti Futbol Federasyonu (FHF) Başkanı Yves Jean-Bart’ın, ülkenin milli takım antrenman tesislerinde genç kadın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu şeklindeki iddialar gündeme oturmuştu. İnsan hakları dernekleri, Haiti hükümetine çağrıda bulunarak Bart hakkında birçok kadın futbolcu tarafından ortaya atılan iddiaların soruşturulması çağrısında bulundu.

Birçok insan hakları derneği, yayınladıkları mesajlarda kadın sporcuların cinsel istismar iddialarının korkunç olduğunun altı çizilerek, soruşturmanın bir an önce başlatılması gerektiği vurgulandı.

Haiti’deki kadın hakları derneği The Solidarite Fanm Ayisyen’den (Sofa) Sabine Lamour, ülkenin İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı. Bart’ın, kadın istismarını önemsemeyen tavırları, Haiti’nin sosyal yaşamına zarar veriyor. Basın açıklamasındaki tavırları ve verdiği cevaplarla bunun göstergesi… Ayrıca sosyal medyada dolaşan ve Bart’ın, oldukça rahatsız bir durumda olduğu gözlenen genç bir kızın omuzuna elini attığı video da bizi şoke etti” ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın hakları derneği Kay Fanm’dan Yolette Andree Jeanty de kadın sporcuların korunması gerektiğinin altını çizerken, cinsel istismara uğrayan kızların sağlıklarından endişe ettiklerini vurguladı.

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