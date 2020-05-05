Gözler Ankara’da! Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor

Salgın nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi bugün Ankara'da yapılacak toplantılarda belirlenecek. TFF Başkanı Nihat Özdemir, saat 14.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15.00'te de Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek. Özdemir, TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü' ve muhtemel takvimi, Koca ve Bilim Kurulu üyelerine anlatacak. Bu toplantılardan çıkacak ‘tavsiye kararları' yol haritası için belirleyici olacak.

2. LİG VE 3. LİG BELİRSİZ

19 Mart’ta askıya alınan Süper Lig'de kulüplerin, hem maddi sıkıntılar hem de mevcut sıralamada puanların birbirine yakın olması nedeniyle oynamaya sıcak baktıkları biliniyor. Süper Lig için devam kararı çıkması durumunda büyük olasılıkla TFF 1. Lig de oynanacak. Maçlar haziranın ikinci haftası başlayacak. Protokol şartlarını yerine getirebilecek çok az sayıda kulüp olduğu için, 2. ve 3. Lig'in devam etmesi beklenmiyor.

DİĞER İKİ BRANŞ BEKLEMEDE

Futbol ile ilgili alınacak kararın diğer iki büyük branş için de referans olması bekleniyordu. Ancak şartları farklı olan basketbol ve voleybol için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın “Futboldan bağımsız hareket edebilirsiniz” görüşünü ilettiği öğrenildi. Bu iki branşta hem kulüplerin büyük çoğunluğunun hem de sporcuların oynamak istemedikleri biliniyor. TBF ve TVF, önümüzdeki günlerde tüm ligler ile ilgili kararlarını kamuoyu ile paylaşacak