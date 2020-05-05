Galatasaray’dan Mustafa Cengiz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

Cengiz’in sağlık durumuna ilişkin sarı-kırmızılı kulüpten bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 30 Nisan akşamı halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Kulüpten o gün yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, halsizlik ve kilo kaybı şikâyeti nedeniyle bugün hastaneye yatırılmıştır. Gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasının ardından rahatsızlığının koronavirüs ile alakalı olmadığı tespit edilmiştir. Şu ana kadar kendisine iki ünite kan verilmiş olup, tedavisine hastanede devam edilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

2 Mayıs’ta Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuş; Albayrak bu ziyaretten bir fotoğraf paylaşmıştı.