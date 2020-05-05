Fenerbahçe’den İsmail Yüksek için Topuk Yaylası teklifi…

Ekonomik şartların zorlaştığı, transfer yapmanın daha da imkânsız hale geldiği dönemde Fenerbahçe ilginç bir operasyona imza attı. Sarı-lacivertliler, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini büyük oranda bitirdi. Kulüplerin prensipte anlaştığı ve geriye imza aşamasının kaldığı öğrenildi. Ancak bu transferi diğerlerinden farklı yapan şey, iki kulüp arasındaki anlaşmanın detaylarında saklı.

İSMAİL DE ‘FENER’ DEDİ

Fenerbahçe, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu sözü verdi ama anlaşmanın kritik hamlesi, Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifiydi. Sarı-lacivertliler, özellikle alt lig ekipleri için ciddi mali külfet olan hazırlık kampı maliyetini karşılama yoluna giderek Gölcükspor'u ikna etti. Trabzonspor ve Antalyaspor da teklif yapsa dahi İsmail Yüksek, Fenerbahçe'den yana tavır koydu.

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ANTALYASPOR’DAN BENZER ÖNERİ

Trabzonspor, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 850 bin TL önerdi. Antalyaspor da genç yetenek için para artı kamp tesisi formülünü devreye soktu. Akdeniz ekibi, 3. Lig temsilcisine 650 bin TL'ye ek olarak Antalya Regnum'da kamp teklifinde bulundu. Buna rağmen transfer rekabetinin kazananı Fener oldu.

1999 Bursa doğumlu İsmail, bu sezon 27 maçta 8 gol attı 1 de asist yaptı.