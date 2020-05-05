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Sözcü

Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, bir futbolcusunda corona virüs tespit edilen MKE Ankaragücü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

12:25 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe’den, bir futbolcusunun corona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü Kulübü'ne geçmiş olsun mesajı geldi.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Ankaragücü” ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü corona virüs teşhisi konulan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını duyurmuştu.

ankaragücü Corona Fenerbahçe süper lig
Son güncelleme: 12:26 05.05.2020