Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu Sözcü TV’ye konuştu: ‘Euroleague’in planlamasına şaşırdım!’

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Sözcü TV’den Ömrüm Kara Tunçbaş’ın sorularını yanıtladı. Karantina günlerinde antrenman süreçlerini aktaran Mahmutoğlu, Euroleague’in sezonu tamamlama yönünde seyreden açıklamalarına da değindi.

24 Mayıs’ta resmi açıklamada bulunacak olan Euroleague yönetiminin sezonun kalanını tamamlama yönünde karar vermesi beklenirken Melih Mahmutoğlu bu konuyla ilgili olarak “Bir sporcu olarak Euroleague’in planlamasına gerçekten şaşırdım. Bir buçuk ayı geçtik, yaklaşık iki ay oldu ara… Bu süreçte 20 günlük hazırlık süreci yapıp sezonun belki de en önemli bölümüne girmek oyuncular için ne kadar sağlıklı olur, gerçekten tartışılır… Kendi takımım için konuşacak olursam hiç kimse sıcak bakmıyor. Ciddi bir sağlık sorunu var, virüs var; aynı şehre bu kadar takımı toplayıp maçları aynı şehirde yapmak ne kadar sağlıklı? Allah korusun birinde virüs çıkarsa bunun hesabını bundan sonra kim verebilir?“ ifadelerini kullandı.

Melih antrenman süreci hakkında “Antrenmanlarımızı yapıyoruz elbette ama salondaki gibi etkili olamıyor. Kondisyonerimizin verdiği program çerçevesinde idmanlar yapıyoruz. Vücudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi salon idmanı gibi olmuyor. Bizim işimiz topla. Bir buçuk ay oldu ve sanırım hayatımızda topla oynamadığımız en süre bu” dedi.

Basketboldan uzak kalmak hakkında “Bu bizi biraz üzüyor ve yoruyor” diyen Melih, “Bunun bir geri dönüşü olacak mı, gelecek sezon için idmanlara ne zaman başlayabiliriz bu biraz soru işareti barındırıyor. Olabildiğince çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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Deneyimli yıldız, topla antrenman yapmanın önemine vurgu yaparken “Önümüzdeki haftalarda salondaki idmanlara dönmek istiyoruz. Sezon başlasa da başlamasa da bir şekilde salona dönmemiz gerekiyor. En önemlisi sağlık tabii ki ama dikkatli olup, kurallara uyup, ikişerli gruplar halinde gidersek salonlara hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak ihtiyaç duyduğumuz basketbol antrenmanına başlamış oluruz” diye konuştu.

‘Büyük bir boşluk yarattı…’

Basketbolsuzluğun bir boşluk yarattığına değinen Kaptan, “Çok farklı bir his. Yaz aralarında bile bir hafta veya 10 gün tatil yapıp bireysel antrenmanlarımıza dönüyorduk. Basketbolun içinde oluyoruz, topla idman yapıyoruz. Evde çalışıyoruz ama bir yere kadar yeterli oluyor. Büyük bir boşluk yarattı. Çok yüksek bir tempodan geliyoruz. İdmanlar, maçlar, kamplar, stres, heyecan… O heyecanı stresi özledik. İyi gidişatlar, kötü gidişatlar oluyor o heyecanı, stresi, üzüntüleri, sevinçleri çok özledik gerçekten” dedi.

Karantina sürecinde insanlar yeni yetenekler keşfedip, yeni hobiler edinirken Melih Mahmutoğlu da mutfakta hünerlerini sergilemeye başladığını, “Bu süreçte hemen herkes gibi benim de yemek yapmaya yeteneğim olduğu ortaya çıktı! Normalde çok anladığım bir iş değildi gerçekten. Evde fazla süre geçiremiyorduk, yoğunluktan dolayı. Evde kalınca farklı tariflerle değişik yemekler yapmaya başladım. Ne varsa yapıyorum. Sağlıklı aperatifler yapmaya çalışıyorum. Tuzda balığı güzel yapıyorum son zamanlarda. Daha çok sağlıklı şeyler yapıyorum. Normal hayattaki tempodan uzak olduğumuz için beslenmemize de ekstra dikkat etmemiz gerekiyor” sözleriyle aktardı.

Euroleague’in devam takvimi çıkarması ve 8’li Final öncesinde 20 günlük bir kamp süreci belirlemesi üzerine “Bir sporcu olarak Euroleague’in planlamasına gerçekten şaşırdım. Bir buçuk ayı geçtik, yaklaşık iki ay oldu ara… Bu süreçte 20 günlük hazırlık süreci yapıp sezonun belki de en önemli bölümüne girmek oyuncular için ne kadar sağlıklı olur, gerçekten tartışılır” diyen Mahmutoğlu, “Sağlık her şeyden önemli. Sporcuları dinlemeleri gerekiyor. Takım içinde de konuştuk bu açıklamadan sonra. Kendi takımım için konuşacak olursam hiç kimse sıcak bakmıyor. Ciddi bir sağlık sorunu var, virüs var; aynı şehre bu kadar takımı toplayıp maçları aynı şehirde yapmak ne kadar sağlıklı? Allah korusun birinde virüs çıkarsa bunun hesabını bundan sonra kim verebilir? Bu birincisi. İkinci olarak da sakatlığın olmama ihtimalini ben çok düşük görüyorum. 20 gün hazırlık süreci nasıl yetebilir. İki ay idman yapmamış olacağız. Tabii ki herkes evlerinden çalışıyor ama topla idman yapmadan, takım idmanı yapmadan sadece 20 günlük idmanla maçlara başlamayı ben mümkün görmüyorum” şeklinde konuştu.

Bu denli bir aradan sonra 20 günlük hazırlık sürecinin yetersiz olacağına vurgu yapan Mahmutoğlu, “Yaz tatili dönüşlerimizde en az bir ay hazırlık sürecimiz oluyor ve normalde bütün sporcular kendine iyi baktığı için 10 gün izin sonrasında herkes kendi çalışmasını zaten yapıyorduk. Hazırlık kampımız ve en az 6-7 tane hazırlık maçımız oluyordu. Bir aydan kısa hazırlık dönemi olmuyordu. Şu an daha uzun bir ara girdi ve kimse takım antrenmanı yapamadı. Üstüne 20 gün hazırlıkla sezonun en önemli yerini oynamak ne kadar sağlıklı, bu çok tartışılacak bir konu. Ben hiçbir şekilde maçların başlamasını oyuncu sağlığı açısından sağlıklı görmüyorum. Tehlike sürüyor ve yazın da sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Maçta nasıl olacak bu? Bazı şeyleri sağlığın önüne geçirmeye çalışıyorlar gibi… Geçmesin… Bu sene daha planlı yaklaşıp, ‘gelecek sezon nasıl sağlıklı bir şekilde oynanır’ konusunu düşünmek lazım. İnşallah doğru karar alınır” dedi.

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Kendi fikrini de belirten 29 yaşındaki şutör oyun kurucu “Bence bu sezon bu şekilde bitirilmeli. Çoğu oyuncu ülkesine döndü. Haziranda başlayacaksak bu oyuncular gelecek 15 gün karantinada kalacak, üstüne 20 gün antrenman çok yetersiz. Temmuza gelmiş oluyoruz, sezon ne zaman oynanacak, ne zaman bitecek, öbür sezona ne zaman ve nasıl başlayacağız? Yeni sezonun yapılandırmasını nasıl yapacağız? Bunlar gerçekten büyük soru işaretleri. 24 Mayıs’taki açıklamayı bekliyoruz. Euroleague Oyuncu Birliği ile de konuşuyoruz. Çoğu oyuncunun fikri oynamama yönünde. Bu sezonu bitirip önümüzdeki sezonu planlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu, resmi karar sonrası bir itirazda bulunabileceklerine işaret ederken “Bir başvurumuz olmadı ama oynanmaması gerektiğini aramızda konuşuyoruz. Ben hala oynanmayacağını düşünüyorum. Karar resmen açıklandıktan sonra belki oyuncular olarak fikrimizi sunarız. Ama olabildiğince hem kulüple hem oyuncu birliğiyle görüşmelerimizi yapıyoruz” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.