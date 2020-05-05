FEDA değil, 2012 ruhu! Beşiktaş’ta değişim başlıyor

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin “FEDA dönemine girmiyoruz” diye bahsettiği yeni yapılanmanın detaylarına ulaştık. Çebi ve yönetimin hedefi, Beşiktaş futbol takımının geleceğini kurtarmak. Bu nedenle siyah-beyazlılar, 2012 yılında Samet Aybabalı dönemdeki transfer politikasına yönelecek. O dönemde Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan ve Veli Kavlak gibi isimler transfer edilmişti ve 2015-16 sezonundaki şampiyonluk kadrosunun temelleri atılmıştı.

YURTDIŞINDA GURBETÇİ AVI

Değişimde ilk adım altyapıda atıldı. Sergen Yalçın ve ekibi, birçok genç ismi mercek altına aldı. Yeni dönemde her sezon en az 5 genç oyuncunun A Takım'a yükselebileceği bir düzen oluşturulacak. Erdal Torunoğulları'nın sorumluluğundaki transfer rotası Avrupa'daki gurbetçi oyunculara çevrilecek. Oğuzhan gibi bir döneme damga vuracak isimler transfer edilecek ve Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyacak futbolcularla temasa geçilecek.

FUTBOLCU MAAŞLARINA LİMİT

Çebi ve yönetiminin en çok uğraş verdiği konu ise kuşkusuz futbolcu maaşları. Geçmiş yönetimlerin yaptığı anlaşmalara göre yüklü bir ödeme zorunluluğunda olan yönetimin, yeni transfer politikasında bu konuya çok dikkat etmesi bekleniyor. 1 milyon Euro ve altında senelik maaş teklifini kabul eden isimler transfer edilecek. Yıldız kapasitesi olan futbolcuyla anlaşma sağlanırsa senelik ücret maksimum 1.5 milyon Euro'ya çıkarılacak.