Eto’o ve Xavi gerçeği yıllar sonra anlattı! ‘Neyse ki Pep’i ikna ettin’

2008’de Barcelona’da göreve gelen teknik direktör Pep Guardiola, kadroda revizyona gitme planları yaparken Eto’o planları arasında yer almıyordu. Ancak takımın yıldız futbolcusu Xavi’nin, Guardiola’yı ikna ederek takımda tuttuğu öğrenildi.

Xavi ile birlikte katıldığı yayında konuyla ilgili konuşan Eto’o, “Pep ile konuşarak kalmamda etkili rol oynadığın için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu Xavi ise, “Pep’i ikna etmek zorundaydık çünkü takımın golcüsüydün. Sonunda sağduyu ve uyumluluk kazandı” şeklinde konuştu.

O dönem medyada çıkan haberlerde Xavi nedeniyle Eto’o’nun satılık listesine konulduğu iddia edilmişti.

Bu iddiaları değerlendiren Xavi, “Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Eto’o hakkında çok kötü şeyler söyleyebilirdim ama önemli olan o kişiyi tanıyabilmek. Çok şükür takımda kaldı ve her kupayı kazandık” dedi.