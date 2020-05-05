Eski Premier League golcüsü Kevin Phillips’in eşi Julie, cinayete teşebbüsten gözaltına alındı!

Premier League ekiplerinden Sunderland ve Southampton’ın formasını giyen eski İngiliz milli golcü Kevin Phillips’in eşi Julie Phillips cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Karantina kurallarını çiğneyip bir grup gencin bulunduğu bir eve gittiği aktarılan 49 yaşındaki dört çocuk annesi kadın, evde çıkan kavganın ardından çevresi tarafından Aigars Lipentis adıyla anılan 20 yaşındaki bir gencin bıçaklanmasıyla, şüphelilerden biri olarak gözaltına alındı.

Julie Phillips’le birlikte 20 yaşındaki iki genç erkek daha gözaltına alınırken Julie Phillips ifadesi alındıktan sonra iki gece karakolda tutuldu, ardından serbest bırakıldı. İfadesi alınan diğer iki şahsın Kevin ve Julie’nin büyük kızını tanıdığı ortaya çıktı.

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İki gece karakolda tutuldu

Kevin Phillips, yerel basında çıkan Julie Phillips’in gençlerden biriyle ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti ve eşinin alışveriş için evden çıktığını söyledi. Daily Mail’e açıklamalarda bulunan Julie Phillips ise, “Evet, gözaltına alındım ancak serbest bırakıldım. Görgü tanığıydım. Dava nedeniyle daha fazla konuşamam. Neler yaşandığı ile ilgili olarak konuşmama müsaade edilmiyor. Ben yalnızca görgü tanığıydım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Daily Mail’de yer alan haberde Nathan Michaels adında 19 yaşında bir şahsın kasten adam yaralama ve delici kesici alet bulundurma suçlamalarıyla tutuklandığı bilgisini geçti. Michaels’ın tutuklandığı olayın habere konu olan olay olduğu tahmin ediliyor.

‘Gördü tanığı olarak karakola götürüldü’

Birmingham’ın 45 kilometre kuzeyindeki Rugeley, Staffs’te bulunan evinde açıklamalarda bulunan eski golcü “Julie olayın görgü tanığı olarak karakola götürüldü ve herhangi bir ceza almadan serbest bırakıldı. Hayal edebileceğiniz gibi bir travma halinde. Diğer iddialara gelince bunlar tamamen saçmalık.

Phillips’in eşinin aracı delil incelemesi için polisler tarafından çekilirken Julie Phillips’in olayın yaşandığı evde durmadan önce annesini ziyaret ettiğini söylediği aktarıldı.

Gözaltına alınan 20 yaşındaki gençlerden birinin uyuşturucu ile ilgili bir sabıka kaydı daha olduğu ortaya çıkarken