Djokovic yasak dinlemedi!

Dünyayı saran corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da sokağa çıkma kısıtlamaları, dünya 1 numarası tenisçi Novak Djokovic’i durduramadı. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Novak Djokovic, corona virüsüne rağmen tenisten uzak kalamadığını gösterdi.

Kim olduğu anlaşılmayan bir kişiyle antrenman yapan Novak Djokovic, yaşadığı şehir olan Marbella’da bulunan bir tenis kortunda çalışmalara başladı. Böylece İspanya’da spor tesislerinin kapalı olması gerekirken Novak Djokovic’in bu yasağı deldiği ortaya çıktı.

İspanya Tenis Federasyonu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sporcuların antrenör eşliğinde bireysel antrenman yapmalarına izin verildiğini ancak bunun tenis kortlarında yapılmasının yasak olduğunu duyurmuştu. Djokovic’in bu yasağı deldiği için ceza alıp almayacağı merak konusu oldu.