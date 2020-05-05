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Denizlispor’da para dopingi

Süper Lig'e corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart'tan itibaren verilen arada çalışmalarına geçen hafta sosyal mesafe kuralına özen göstererek yeniden başlayan Yukatel Denizlispor'da futbolculara toplam 2.5 milyon TL daha ödeme yapılacağı belirtildi.

11:46 -
Haberler Denizlispor
Denizlispor’da para dopingi

Corona virüsü salgının yaşandığı günlerde futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan Denizlispor yönetimi kesenin ağzını açacak.

Başkan Ali Çetin takımda kimseyi mağdur etmeyeceklerini belirterek futbolculara destek olacaklarını söyledi. Çetin, “Amacımız Denizlispor’u yukarılara taşımak. Geçtiğimiz hafta da futbolcularımıza 2.5 milyon TL ödemiştik. Bu hafta yine 2.5 milyon TL ödeme yapacağız. Yönetim olarak bu zorlu süreci aşmak için var gücümüzle çalışıp çabalıyoruz” dedi.

Horoz’da corona virüsü salgını sürecinde daha önce kaleci Stackhowiak alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmış, Barrow da kenti terk etmişti.

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