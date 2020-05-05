Bundesliga 15 Mayıs’ta yeniden başlayacak! Angela Merkel kararı verdi…

Bundesliga, corona virüsü nedeniyle Mart ortasından bu yana askıya alınan beş büyük Avrupa ligi arasından yeniden başlayacak ilk lig olma yolunda ilerliyor.

Reuters’ta yer alan habere göre; yetkililer ile görüşecek olan Başbakan Angela Merkel’in liglerin yeniden başlamasına onay vereceği öğrenildi. Müsabakalar katı koşullar altında gerçekleşecek ve stadyumlarda taraftarlar olmayacak.

Portekiz, Polonya ve Macaristan’da liglerin Mayıs sonuna doğru yeniden başlayacağı açıklandı. Almanya’da ise takımlar, Nisan ayının ortasından bu yana küçük gruplar halinde tesislerde antrenmanlarına başladı.

Almanya Futbol Federasyonu, seyircisiz oynanacak maçlardan önce oyuncuların düzenli olarak corona virüsü testine sokulacağını duyururken tüm takımlar için karantina içermeyen bir sağlık güvenliği planı sundu.

Eğer bir oyucuda virüs bulunması halinde alınacak önlemlerle ilgili kararlar yerel sağlık otoritelerine ait olacak.

Geçtiğimiz pazartesi günü teste sokulan 1724 futbolcunun 10’unda pozitif sonuç çıkmıştı. Federasyon gelecek hafta ikinci testlerin yapılacağını duyurdu.