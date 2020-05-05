BEYİD’den ihtiyaç sahiplerine 100 yardım kolisi

Beşiktaş ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ve Beşiktaşlılık duruşunu önemseyen Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği; ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zorlu dönemde sosyal sorumluluk bilinci ile başlattığı yardım kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

Dernek üyelerinin gönüllülük esası ile katkıda bulunduğu yardım kampanyasında kısa sürede 100 ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak tutar toplandı ve Beşiktaş semtinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardımlaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine dokunmanın Beşiktaşlılık duruşunun önemli özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Beşiktaşlı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Belgin; “Dernek olarak bugüne kadar olduğu gibi sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu dönemde semtimizde bulunan ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa yardımcı olmak istedik. Gönüllülük esası ile çıktığımız yolda çok kısa sürede tam 100 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak tutarı topladık ve ürünleri de temin ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ulaştığımız ailelere katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize. Yardımların toplanması, ailelere ulaşılması ve dağıtımı sırasında can-ı gönülden emek veren, katkıda bulunan tüm dernek üyelerime teşekkür ederim. BEYİD olarak ilerleyen dönemlerde de sosyal sorumluluk faaliyetlerimize devam edeceğiz.” dedi.