Beşiktaş’ta 5 futbolcu karantinaya alındı

Yavaş yavaş yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Süper Lig’de takımlar futbolcularını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tesislere güç depolaması için çağırmaya başladı. Beşiktaş’ta da 5 yabancı futbolcu ülkelerinden dönerek İstanbul’un Güngören ilçesinde bulunan KYK yurdunda karantinaya alındı.

Adem Ljajic, N’Koudou, Boateng, Jeremain Lens ve Victor Ruiz corona virüsüne karşı 14 gün karantinada kalacak.

2 GÜNDE 13 FUTBOLCU ANTRENMAN YAPMIŞTI

Beşiktaş, seyircisiz Galatasaray derbisi sonrasında son antrenmanını 19 Mart’ta gerçekleştirmiş ve ardından liglere corona virüsü nedeniyle ara verildiği açıklanmıştı.

Bu tarihden tam 1 ay sonra siyah-beyazlılar 20 Nisan’da 5 futbolcunun katılımıyla Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışma yaptı. 21 Nisan’da ise 8 futbolcunun yaptığı antrenmanın ardından Beşiktaş’ta futbolcular bir daha tesislerde çalışma yapmadı.

ISLA EŞİ VE ÇOCUĞUYLA KARANTİNAYA ALINDI

Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla da Beşiktaşlı futbolcuların kaldığı Güngören’deki KYK yurdunda karantinaya alınmıştı.

Eşinin çocuğuyla berabere ülkelerine gidip ardından Türkiye’ye dönmesinden sonra zorunlu olarak karantinaya alınmasından dolayı onları yalnız bırakmayan Isla, 4 gün yurtta kalarak karantina evde devam etti.

Isla ailesi 24 Nisan’da yurttan ayrıldı.