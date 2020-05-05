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Beşiktaş Sompo Sigorta çalışmalara başladı!

Beşiktaş Sompo Sigorta, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarına başladı. Bu süreçte ikişerli gruplar halinde çalışacak olan siyah-beyazlılarda ilk olarak İsmet Akpınar ve Ömer Utku Al ikilisi parkeye indi. Çalışmayı Başantrenör Burak Bıyıktay da takip etti.

16:27 -
Haberler Basketbol
Beşiktaş Sompo Sigorta çalışmalara başladı!

Corona virüsü nedeniyle basketbolda da sezon askıya alınırken ING Basketbol Süper Ligi’nde takımlar sosyal mesafeye kurallarına dikkat edilerek antrenmanlar gerçekleştirmeye başlıyor.

Bu doğrultuda Beşiktaş Sompo Sigorta, ikişerli gruplar halinde antrenmanlarına başladı. İsmet Akpınar ve Ömer Utku Al’ın gerçekleştirdiği çalışmayı Başantrenör Burak Bıyıktay da takip etti.

Oyuncular çalışmaya ısınma hareketleriyle başlarken antrenmana halter, koşu ve şut çalışmalarıyla devam etti. Beşiktaş, Sağlık Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan çıkacak yeni bir karara kadar idmanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirmeye devam edecek.

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