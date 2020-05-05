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Sözcü

Başakşehir’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun

Medipol Başakşehir, bir oyuncunun corona virüse yakalandığı MKE Ankaragücü’ne geçmiş olsun mesajı gönderdi.

12:28 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun

Başakşehir, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun corona virüse yakalanmasının ardından sarı-lacivertlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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