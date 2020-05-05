Başakşehir’den Ankaragücü’ne geçmiş olsun

Başakşehir, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun corona virüse yakalanmasının ardından sarı-lacivertlilere geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:
“Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Ankaragücü futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”
Covid-19 test sonucu pozitif çıkan @Ankaragucu futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/5TRgaZdJ5R
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 5, 2020