Angela Merkel’den 15 Mayıs sonrası için yeşil ışık!

Bundesliga, 15 Mayıs’tan sonra geri dönmeye hazırlanırken Alman devleti, corona virüs nedeniyle sıkı sağlık tedbirleri alınması şartını koştu ve yeşil ışık yaktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kulüplerle yaptığı video konferans görüşmesinde olumlu görüş bildirdi ve 15 Mayıs sonrası için kulüplere maç oynatma izni verdi. Merkel, ligin geri dönmesi içinse iki şart koştu. Bu şartlardan ilki maçlara seyirci alınmaması. İkinci şart ise sıkı sağlık tedbirleri alınması ve bunlara harfiyen uyulması.

Ülkede 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan Kovid-19 testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı.

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ALMANYA’DA HAYAT ADIM ADIM NORMALE DÖNÜYOR

Almanya, 11 Mayıs’tan sonra normal hayata adım adım geçmeye hazırlanıyor. Büyük alışveriş yerleri tekrar açılacak. Müzeler ve kuaförler, sıkı tedbirler altında tekrar kapılarını açtı. Kiliseler, gündelik işleyişine geri döndü. Fabrikalar da tekrar çalışmaya başladı.

Corona virüsle mücadelede Avrupa’nın en başarılı ülkesi olan Almanya, yayılımı da yavaşlatmayı başardı. Almanya’da her 100 taşıyıcı, 74 başka kişiye bulaştırıyor.