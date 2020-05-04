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Sözcü

Yeni Malatyasporlu Thievy Bifouma’dan ülkesine anlamlı yardım

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Thievy Bifouma, ülkesi Kongo Cumhuriyeti'ne gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

11:15 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyasporlu Thievy Bifouma’dan ülkesine anlamlı yardım

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’da forma giyen Thievy Bifouma’dan tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından etkilenen ülkesi Kongo Cumhuriyeti’ne oldukça anlamlı bir yardım geldi.

Ligde son oynanan Kayserispor müsabakasında yurt dışı karantinası bulunmasından dolayı forma giyemeyen Bifouma, salgın sürecinde zor günler geçiren ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Başarılı futbolcunun bu davranışı büyük alkış alırken, yardımlarının süreceği belirtildi. Bireysel çalışmalarına Ankara’da devam eden Bifouma’nın 15 Mayıs’ta başlayacak takım antrenmanları için Malatya’ya geleceği öğrenildi.

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