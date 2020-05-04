Türkiye’de futbol için kader haftası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve tüm liglerdeki kulüp temsilcilerinin yaptıkları toplantıların ardından gözler Ankara'ya çevrildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü inceledikten sonra tavsiyelerde bulunacak. Kurulun yarınki toplantısının ardından son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

KULÜPLER BÖLÜNDÜ

Spor Hekimleri Derneği ve TFF Sağlık Kurulu üyesi Prof. Dr. Mete Düren'in futbol için sağlıklı bir ortam bulunmadığını belirtmesine rağmen, çoğu Süper Lig kulübünün 1 aylık yayın geliri nedeniyle oynamak istedikleri biliniyor. TFF 1. Lig kulüpleri ikiye bölünmüşken daha alt liglerdeki takımlar, protokolde tavsiye edilen sağlık tedbirlerini yerine getiremeyecekleri için sahaya çıkmak istemiyor.

ALMANYA VE İTALYA’DA KRİTİK GÜN ÇARŞAMBA

İNGİLTERE: Hükümetin “Hayat normale dönecek” demesiyle sezon tamamlanacak. 92 maç için ‘8 stat veya Avustralya' formülü masada.

İSPANYA: Başbakan Sanchez sezonun tamamlanacağını belirtti. Yabancı futbolcuların dönüşüne izin çıktı.

ALMANYA: Takımlar nisanda antrenmanlara başladı. Başbakan Merkel son kararını çarşamba günü açıklayacak.

İTALYA: 20 takım da sezonun tamamlanması istedi. Ama La Repubblica gazetesi, Başbakan Conte'nin çarşamba günü sezonun bitirildiğini açıklayacağını öne sürdü.