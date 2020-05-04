SON DAKİKA | Beşiktaş’tan Loris Karius açıklaması!

Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman kaleci Loris Karius ile anlaşma sağlanamadığı ifade edildi. İşte Beşiktaş’tan yapılan açıklama;

“Profesyonel futbolcu Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Dünyada ve ülkemizde korona virüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir.”

Karius, Beşiktaş formasıyla çıktığı 67 maçta 95 gol yerken kalesini 14 maçta gole kapatmıştı.

KARIUS DA AÇIKLAMIŞTI!

Loris Karius, Instagram hesabından yayınladığı bir videoya şu veda sözlerini ekleyerek siyah-beyazlılara veda etti;

“Beşiktaş kariyerimin bu şekilde sona ermesi üzücü ama bu durumu çözebilmek adına her şeyi yaptım. Aylarca sabırlı davrandım, yönetimle defalarca konuştum. Geçen yıl da benzer şeyler olmuştu. Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri beni çok iyi ağırladınız. Şampiyon Beşiktaş.”

İLGİLİ HABER Loris Karius, Beşiktaş`taki sözleşmesini feshetti