Ronaldo Portekiz’de sıkıştı kaldı! Corona özel jet dinlemedi

İtalyan devi Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü sonrası karantina günlerini Portekiz’de geçiriyor. Önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinle üç gün için gittiği Madeira’da, Serie A’nın ertelenmesinin ardından daha uzun kalmaya karar veren Ronaldo, İtalya’ya geri dönemiyor.

Portekiz’de sıkışıp kalan Ronaldo’nun, 35 milyon Euro’luk özel jeti Madrid’den havalanamadığı için Torino’ya seyahat edemediği öğrenildi. Portekiz televizyon kanalı TVI’nın iddiasına göre Ronaldo, İspanya’daki uçuş yasağına takıldı. Habere göre Madrid’den üç kez havalanmak isteyen jet, İspanyol yetkililer tarafından durduruldu.

Ronaldo, İtalya’ya döndüğünde 14 gün karantinada kalacak. Ronaldo, takım arkadaşlarıyla Serie A’nın yeniden başlatılmasına onay verildikten sonra katılmış olacak. Portekizli yıldız bu durumda takım arkadaşlarının oldukça gerisinde kalacak.

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